كَشَفَ عن نسخةٍ قادمةٍ أقوى..لاتحاد العربي للكرة يُؤكِّد نجاح (كأس زايد)

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كَشَفَ عامر حسين، رئيس لجنة المُسابقات بالاتحاد العربي لكرة القدم، أنّ مُباراة نهائي بطولة (كأس زايد) للأندية أبطال العرب، تم الاستقرار على إقامتها قبل شهر رمضان المبارك، أي مع بداية شهر مايو المُقبل، للإعلان عن بطل النسخة الحالية من البطولة بشكلها الجَديد بعد تغييرها إلى مُباريات ذهاب وإياب وزيادة قيمة الجوائز المالية لتصل إلى 8 ملايين دولار للفريق المُتوّج باللقب، وأوضح عامر حسين أنّ مُباراة النهائي ستُقام على إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، بعد اتّفاق الاتّحاد العربي لكرة القدم برئاسة المُستشار تركي آل الشيخ، على إقامتها بالملعب الذي يُعد أحد أهم وأفضل ملاعب العالم، مُشيراً إلى أنّه ستكون هناك ترتيباتٌ رائعةٌ لنهائي البطولة حتى يخرج بصُورةٍ مُبهرةٍ، لتكون نهاية مُميّزة لكأس زايد التي شهدت مستويات رائعة من جميع الفرق، هذا وتوقع رئيس لجنة المسابقات أن تكون النسخة المُقبلة من بطولة كأس زايد أقوى بكثيرٍ من النسخة الحالية، خَاصّةً بعد استيعاب الأخطاء التي حدثت في المرحلة الماضية ويُجرى العمل على تداركها، مع مُشاركة أهم الأندية في الوطن العربي، مُؤكِّداً أنّها ستصبح الأهم على الإطلاق في آسيا وإفريقيا، بفضل الإمكانَات الماديّة الهائلة التي يُوفِّرها الاتحاد العربي لجميع الأندية المُشاركة.
كانت هذه تفاصيل خبر كَشَفَ عن نسخةٍ قادمةٍ أقوى..لاتحاد العربي للكرة يُؤكِّد نجاح (كأس زايد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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