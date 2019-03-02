هلال الأبيض يختتم إعداده لنزال الكأس اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اختتم فريق الكرة بنادي الهلال الأبيض إعداده عصر أمس بملعب استاد قلعة شيكان الدولي بمران استمر لمدة خمس وأربعين دقيقة وضع من خلالها الجهاز الفني للفريق آخر اللمسات والخطط التي سوف يؤدي بها الفريق مباراة اليوم أمام فريق حيدوب النهود ضمن منافسات كأس السودان القومي لدور الستة عشر. وأظهر اللاعبون جدية كبيرة من أجل حسم الجولة ومن ثم الاستمرار في المنافسة والوصول بعيدا فيها وتلعب المباراة اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً باستاد قلعة شيكان الدولي.

وأعلنت رابطة مشجعي هلال الأبيض على لسان أمين المال الأستاذ محمد يسن بدوي عن إكمال الجاهزية للوقوف بقوة خلف الفريق مؤازرين ومساندين ومشجعين حتى يحقق الفريق النصر المؤزر ويمضي قدما نحو المربع الذهبي للمنافسة. المادة السابقة جاويش أوغلو: تركيا على استعداد تام في إعادة إعمار العراق المقالة القادمة كَشَفَ عن نسخةٍ قادمةٍ أقوى..لاتحاد العربي للكرة يُؤكِّد نجاح (كأس زايد)

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