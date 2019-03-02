إيران ترد على الإمارات وتوجه لها نصيحة بالكف عن الآكاذيب المكررة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، على وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، الذي اتهم طهران بدعم الإرهاب، واصفة كلامه بأنه “لا قيمة له”.

وقالت المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، اليوم السبت، إن “السيادة الإيرانية على الجزر الثلاث (المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) ليست محل نقاش مع أحد”، وذلك وفقا لوكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

ووصف، “اتهامات وزير خارجية الإمارات بحق إيران، في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، بـ”الآكاذيب المكررة”، كما وصف سياسات الإمارات في المنطقة بـ”التدميرية”، مبينا أن هذه السياسات “تضعف منظمة التعاون الإسلامي”.

ونصح ، بهرام قاسمي، الإمارات بالكف عن العدوان وارتكاب المجازر في اليمن بدلا من توجيه اتهامات لا أساس لها للآخرين بالتدخل، معتبرا أن “مواقف الإمارات تحاول التعتيم على سياسات أبوظبي الفاشلة تجاه الدول الإسلامية”.