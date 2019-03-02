الهلال بـ(الزي الأزرق) وزيسكو بـ(الأخضر).. تفاصيل

إنتهى الإجتماع التقليدي الفني الخاص بمباراة الهلال وضيفه زيسكو يونايتد الزامبي ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الكونفدرالية، والذي عقد اليوم السبت بمباني الإتحاد السوداني العام لكرة القدم بالخرطوم، بحضور مراقب المباراة والمنسق العام والمنسق الامني وإدارة إتحاد الكرة وطاقم التحكيم السيشلي وممثلي الهلال وزيسكو.

وإطمان مراقب المباراة إضافة للمنسق العام للمواجهة على كافة التفاصيل التي تتعلق بإنطلاقة المباراة عند الساعة السادسة مساء يوم غد الأحد بملعب الهلال في أمدرمان.

حيث سيرتدي الهلال الزي الأزرق الكامل فيما سيلعب الضيف فريق زيسكو يونايتد الزامبي بالزي الأخضر، وامن مراقب المباراة على اهمية حضور الفريقين لملعب المباراة قبل ساعة ونصف من بدايتها.

هذا ومثل وفد الهلال حضورا عز الدين الحاج مدير المكتب التنفيذي والجنرال حسن محمد صالح وأيمن من العلاقات العامة إضافة للكابتن عبد المنعم جميل مدير الكرة بالفريق الأول وعوض حمدي موظف المعدات.