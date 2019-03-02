(لينا زين العابدين): أبواب الفضائيات اغلقت امامي

أكدت المذيعة (لينا زين العابدين) نجمة راديو الرابعة، بأنها وبعد أن أثبتت وجودها في العمل الإذاعي عبر راديو الرابعة الذي قضت فيه سبع سنوات، ساهمت في رفع قدراتها في مجال التقديم البرامجي بكل أشكاله، وقالت بعد هذه الخبرة الطويلة حاولت أكثر من مرة لخوض التجربة التلفزيونية.

واوضحت بانها قد طرقت أبواب العديد من المحطات الفضائية لكنها بكل أسف تفاجأت بأنها مؤصدة أمامها .

وعلقت ساخرة (يبدو أنني لا امتلك معايير الإطلالة عبر الشاشة التلفزيونية رغم أني شغوفة جداً لتلك التجربة).