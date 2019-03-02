والي الخرطوم: ماسيجنيه الطلاب هو حصاد عام كامل

قرع والي الخرطوم،هاشم عثمان الحسين، اليوم، جرس بداية إمتحانات الشهادة السودانية للعام الدراسي 2019 - 18 م من مدرسة الخرطوم النموذجية بنات في محلية الخرطوم .

وقال الوالي بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم الإتحادية ومدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم والمدير التنفيذي لمحلية الخرطوم ونائب المجلس التشريعي عن دائرة الديوم.، إن ماسيجنيه الطلاب خلال الأيام القادمة هو حصاد عام كامل بذل فيه الطلاب وأسرهم جهدا مقدرا.

وقد طلب الحسين من أبنائه الطلاب الهدوء و الطمأنينة لإسترجاع المعلومات علي نحو صحيح.

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وقد تقدم الوالي بالشكر للأسر التي أسهمت وأهتمت ليتحصل الأبناء والبنات من العلوم إستعدادا لمثل هذا اليوم.

كما شكر الوالي وزارتي التربية والتعليم الإتحادية والولائية والمعلمون والمعلمات وهيئة الكنترول والمراقبة ورجال الشرطة والأمن وكل من قدم سهما حتي وصلت الإمتحانات للمراكز.

وختم الحسين حديثه بالأمنيات الصادقة لأبنائه الطلاب حتي يجتازوا الإمتحانات بالنجاح وصولا للمرحلة القادمة.