وفى مقابلة مع مجلة فورين بوليسى، الأمريكية، السبت، قال سامور، الذى كان يشغل منصب قيصر الحد من التسلح النووى فى إدارة أوباما، قال إن انهيار المحادثات قد يكون فى النهاية أمرًا جيدًا بالنسبة للولايات المتحدة، موضحا أن ترامب ربح من خلال إظهار إنه ليس من السهل إقناعه أو التأثير عليه.
وأضاف المسئول السابق الذى يتقلد حاليا منصب المدير التنفيذى الأول لمركز كراون لدراسات الشرق الأوسط فى جامعة برانديز، إن الفشل أظهر لكيم أنه لا يمكنه التحايل على الحكومة الأمريكية والحصول على صفقة مباشرة من ترامب. لذا فى هذا الصدد، أعتقد ان الفشل فى هانوى هو نعمة مقنعة فى النهاية.
وأشار إلى أنه بالنسبة إلى ترامب، فإن الدرس المستفاد هو أن علاقته الشخصية مع كيم ليست بديلاً عن العمل على تفاصيل الاتفاق مسبقًا بدلاً من محاولة القيام بذلك وجهاً لوجه.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول رفيع فى إدارة أوباما: فشل قمة هانوى أمر إيجابى لترامب وواشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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