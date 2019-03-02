ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس “البشير” لحالة الطوارئ وإلحاقها بأربعة أوامر تخول السلطات فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجزَ على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يُشتبه أنها موضوع مخالفةٍ للقانون.
وقال صاحب مكتب عقارات ببحري، فضل حجب اسمه، إن هنالك زيادة ملحوظة في المعروض في سوق العقار، بينما انخفض الطلب نسبة للحالة التي تمر بها البلاد ، مشيراً إلى أن كافة المعاملات التي كانت تتم في سوق العقارات تتمثل في الاستبدال نسبة لانعدام الكاش كما أن الشيك المصرفي أيضاً أصبح غير مرغوب فيه بالرغم من إلزام السلطات القضائية الشيك المصرفي كشرط في توثيقات الأراضي .
وفي مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد في مجموعات متخصصة في العقارات علق بعض الناشطين أن زيادة العرض للعمارات ربما بسبب قانون الطوارئ الذي أعلنه الرئيس “البشير”، مشيرين إلى أن هذه العمارات أسعارها مرتفعة ومطلوب سداد سعرها بالدولار، وتساءلوا إلى من تتبع، ودعا “بو جبريل” إلى ضرورة إلحاق أمر الطوارئ بقانون من أين لك هذا؟، وكتب “مضوي الزبير”: (أقبض القطط السمان يخططون للهروب بتصفية أملاكهم) فيما ربط آخرون بأن هذه المباني ربما تتبع لأشخاص عاديين واضطروا لبيعها لأسباب تخصهم.
وتعرض عمارة للبيع في كافوري بسعر (38) مليون جنيه تتكون من مطابخ جاهزة وكافة مفاتيحها مستوردة من الخارج بحسب عارضها، وكذلك تم عرض عمارة في المنشية بسعر (26) مليوناً، وعمارة بالحلفايا بسعر (15) مليون جنيه، وعمارة للبيع في جبرة تتكون من (8) شقق بسعر (28) مليون جنيه.مع بيع قطعة أرض في المعمورة بسعر (800) ألف دولار ، وعمارة في حي المجاهدين غير مشطبة بسعر (230) ألف دولار وعمارة بشارع (15) بسعر (650) ألف دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر "الدولار" يسيطر علي سوق العقارات في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.