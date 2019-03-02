الطوارئ تؤجل زيارات البرلمان للتقصي حول الاحتجاجات

أعلنت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان، عن تأجيل زياراتها لولايتي نهر النيل والقضارف، لتقصي الحقائق والتحقيق حول الاحتجاجات بالولايتين وزيارة أسر قتل الاحتجاجات لوقت يحدد لاحقاً. وقال مصدر برلماني باللجنة إن تأجيل الزيارتين يأتي بسبب إعلان فرض حالة الطوارئ بالبلاد بواسطة الرئيس عمر البشير الجمعة الماضية. ونوه إلى أن اللجنة أجرت اتصالات مع حكام الولايتين بغرض التنسيق لتحديد الوقت المناسب للزيارة، لكنه أشار إلى أن اللجنة لم تتفق بعد على تاريخ مع الولايتين، وتخوّف المصدر من إلغاء الزيارتين ما يؤدي لحرمان اللجنة من الوقوف على الأوضاع الإنسانية وحقوق المعتقلين بسبب الاحتجاجات الأخيرة بالولايتين.

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