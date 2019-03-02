الهجرة العراقية: عودة مالا يقل عن 4 ملايين نازح إلى ديارهم

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ، اليوم السبت ، عودة ما لا يقل عن 4 ملايين نازح إلى ديارهم بعد تحريرها من تنظيم "داعش" الإرهابي حتى الآن في حين لايزال نحو 465 ألفا يسكنون مخيمات النزوح.

وقال الوزارة - في بيان أوردته قناة "العراقية" الاخبارية - "إنه وبحسب المؤشرات التي تستند عليها الوزارة فإن ما يقرب من 95 ألف عائلة مازالت تقطن بعموم مخيمات النزوح في البلاد".

ووفقا للبيان ، فإن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بانتظار توجيهات رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للتعامل مع ملف عوائل الإرهابيين العراقيين في البلد ودول الجوا، حيث إنه وحتى الآن لم تصدر أي توجيهات تحدد واجبات ودور الوزارة بهذا الشأن.