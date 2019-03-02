قرارات هامة للرئاسة الجزائرية خلال ساعات

أفادت مصادر للعربية أن الرئاسة الجزائرية ستعلن عن قرارات هامة خلال ساعات.

وأضافت المصادر أن أحزاب معارضة جزائرية تبحث الاجتماع لدراسة الانسحاب من الانتخابات.

وكانت مراسلة قناة RT الروسية في جنيف، قد، أفادت في وقت سابق اليوم السبت، نقلاً عن مصدر طبي أن حالة الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، حرجة جداً.

وأضافت المراسلة أنه كان من المقرر أن يخضع بوتفليقة لعملية جراحية، لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك.

وذكرت أن الرئيس الجزائري موجود حالياً في الطابق التاسع في مستشفى جنيف الجامعي، وهو قسم معزول عن باقي أقسام المستشفى، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المستشفى.