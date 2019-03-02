هل تنجح؟.. إجراءات حازمة لمنع تهريب الذهب بالسودان (تقرير)

أصدرت الحكومة السوانية قرارات جديدة لمواجهة تهريب الذهب لمصر عبر المنافذ الجوية والبرية وبيعها في الاسواق المصرية للحصول على الدولار الذي تعاني الأسواق السودانية شحا منه في الوقت الحالي، وتحظر الجديدة تحظر بشكل كامل التعامل بالنقد الأجنبي بيعا أو شراء خارج القنوات الرسمية، أو حمل أكثر من 3 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي منفذ جوي أو بحري أو أي معبر بري. بالإضافة إلى ذلك، فإن القوانين الجديدة تحظر حمل وحيازة ما يزيد عن 150 غراما من الذهب لأي مسافر خارج السودان عبر أي منفذ جوي أو بحري أو معبر بري، أو حمل وحيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام أيا كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير.

ونصت القرارات الجديدة على أن “كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهل أو يسمح بارتكاب أي من الأفعال المحظورة المشار إليها يعاقب بالإضافة لعقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي: السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وغرامة مالية. مصادرة العملة سواء كانت سودانية أو أجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه. تصادر كل وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور.

وكانت قد نشطت خلال الفترة الماضية عمليات تهريب الذهب مع المسافرين من السودان لمصر لبيعه في مصر والحصول على الدولار الأمريكي الذي أصبح شحيحا في الأسواق السودانية، وفقد الجنيه السوداني اكثر من 70 بالمائة من قيمته خلال الفترة الأخيرة وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي ليتجاوز 75 جنيها سودانيا.

كشف والي ولاية نهر النيل الفريق الطيب المصباح عن إجراءات وتدابير مرتقبة للحد من تهريب الذهب عبر الحدود، ولفت إلى أن اجتماعاً سيلتئم بالخصوص غداً "الأحد" بالولاية بمشاركة وزارة المعادن وبالتنسيق مع الولايات المختلفة.

وأوضح الوالي خلال لقائه بلجنة شؤون المجلس التشريعي بمقر المجلس بالدامر بحسب "وكالة السودان للأنباء"، أن ولايته تعتبر مخرجًا للسودان بما تزخر به من موارد، مؤكدًا عزمه على العمل من أجل الاستغلال الأمثل لموارد الولاية وإجراء العديد من المراجعات الخاصة بالاستثمار الزراعي والتعدين وضبط الحدود ومراقبة السلع الأساسية، كاشفًا عن إجراءات بين الولايات المختلفة للحد من التهريب.

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ونوه المصباح إلى أن عهدًا جديدًا بدأ يتشكل يقوم على أسس المساواة والعدل بين كل الأطياف، كاشفًا عن مرحلة جديدة تدعو فيها حكومته للعمل بيد واحدة من أجل الوطن والمواطن.

وأعلن المصباح عن تشكيل حكومته خلال الأسبوع المقبل، وبشر بزيارة رئيس الجمهورية للولاية خلال الشهر الحالي.

كما قال والي ولاية الجزيرة الفريق أول ركن علي محمد سالم ان القوانين التي اصدرها رئيس الجمهورية فرضتها ظروف استثنائية، مبيناً أن هذه القوانين جاءت من اجل معالجة الإقتصاد ومحاربة الممارسات الفاسدة.

وأكد سالم في تصريح لـ"smc" إن قانون الطوارئ سيحد من تهريب العملة والذهب والسلع التموينية التي بسببها ساءت الأوضاع الإقتصادية وهي ايضاً ستعمل على محاربة الجرائم، مشيداً بالقرار الذي فرض قيمة محددة لتداول الذهب والعملة.