البنك المركزي: طرح العملة فئة 500 جنيه نهاية مارس

أكد بنك السودان المركزي إستمرار إستلام البنوك للأوراق المالية بصورة يومية وراتبة، في وقت أعلن فيه عن إستلام البنوك أكثر من (3) مليار جنيه خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال الدكتور محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي في تصريح لـ(smc) أن البنك يقوم يومياً بتسليم البنوك مبلغ (200) مليون ليتم ضخها عبر الصرافات الآلية لتوفير إحتياجات الموطنين من النقود، مؤكداً وجود إنفراج نسبي حسب الإحصاءات الرسمية، متوقعاً تحسن الأمور كثيراً مع مرور الأيام.

وكشف الزبير عن وصول الأوراق الخاصة بطباعة فئة (500) جنيه إلى مطبعة العملة يوم 3 مارس وبدء الدخول في خط الإنتاج يوم 5 مارس المقبل متوقعاً طرحها وإصدارها في الإسبوع الثالث من شهر مارس.