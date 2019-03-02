البنك المركزي: طرح العملة فئة 500 جنيه نهاية مارس

وقال الدكتور محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي في تصريح لـ(smc) أن البنك يقوم يومياً بتسليم البنوك مبلغ (200) مليون ليتم ضخها عبر الصرافات الآلية لتوفير إحتياجات الموطنين من النقود، مؤكداً وجود إنفراج نسبي حسب الإحصاءات الرسمية، متوقعاً تحسن الأمور كثيراً مع مرور الأيام.
وكشف الزبير عن وصول الأوراق الخاصة بطباعة فئة (500) جنيه إلى مطبعة العملة يوم 3 مارس وبدء الدخول في خط الإنتاج يوم 5 مارس المقبل متوقعاً طرحها وإصدارها في الإسبوع الثالث من شهر مارس.
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