المصارف العربية: واشنطن حريصة على التعامل مع البنوك السودانية

وقال فتوح في تصريح لـ(smc) أن السودان إستوفى كل الإشتراطات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبيناً أنه سيطلع مسؤول العقوبات الأمريكية بالتقرير الإيجابي الذي صدر حول السودان مؤخراً، مؤكداً أنه من خلال التواصل واللقاءات مع الجانب الأمريكي أن واشنطن حريصة بالتعامل مع جميع المصارف العالمية بما فيه البنوك السودانية .
واوضح فتوح أن إتحاد المصارف العربية سيواصل مجهوداته مع إدارة المراقبة المصرفية الأمريكية بشإن إستعجال فك حظر التراسل المالي والمصرفي مع السودان وزاد قائلاً (خلال هذا العام ستسمعون أخبار إيجابية بشإن التراسل المالي مع المصارف العالمية والدولية ) .
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