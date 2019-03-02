الامن السوداني يحاصر دار حزب الامة بامدرمان

قالت مريم المهدي؛ نائب رئيس حزب الامة القومي؛ أن قوات من الأمن السوداني؛ تحاصر دار الحزب بامدرمان بعشرات السيارات. ويشهد دار الحزب اجتماعا فوق العادة يعقده رئيس الحزب الصادق المهدي؛ مع القيادات بالمركز والولايات لمناقشة قضايا (الخلاص الوطني). ووقع حزب الامة القومي؛ مع احزاب المعارضة وتجمع المهنيين على اعلان الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات الشعبية لاسقاط حكومة الرئيس البشير.

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