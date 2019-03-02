سيدة تسكب ” موية النار” على طليقها بسبب قيامه بهذا الفعل معها…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوقعت محكمة جنايات الخرطوم جنوب، عقوبة السجن (6) أشهر وذلك في مواجهة امرأة سكبت (موية نار) على طليقها، وألزمت المحكمة المدانة بدفع مبلغ (8) آلاف جنيه للمجني عليه على سبيل التعويض جراء الإصابة والحروق التي تعرض لها على يد طليقته، والتي تمت إدانتها من قبل المحكمة بمخالفة المادة (139) من القانون الجنائي والمتعلقة بتسبيب الأذى الجسيم.

وبحسب مجريات القضية حسب صحيفة آخر لحظة، فإن الشاكي كان قد انفصل عن زوجته منذ أربع سنوات انقطعت أخباره عنها، وعقب عودتها من ولاية الجزيرة مسقط رأسها إلى الخرطوم، علمت بزواج طليقها فذهبت إلى منزله وباركت له الزواج، وأثناء مغادرتها المنزل رافقها طليقها إلى الباب إلا أنها أخرجت من حقيبتها قارورة كريستال معبأة بموية نار وقامت برشها على طليقها وفرت هاربة من المنزل على متن ركشة، واستنجد طليقها بأسرته والتي قامت بإسعافه للمستشفى عقب تدوين بلاغ في مواجهة طليقته، وحررت الشرطة أورنيك (8) جنائي وخضع المجني عليه للعلاج، وأكد تقرير الطبيب أن المصاب تعرض لتشويه عميق في الوجه والصدر، ووفقاً لهذا التقرير دونت الشرطة بلاغاً تحت المادة (139) من القانون الجنائي وألقت القبض على المتهمة وباشرت الشرطة تحرياتها والتي أقرت بارتكابها للجريمة وتم تحويل ملف القضية للمحكمة والتي أصدرت في مواجهتها العقوبة أعلاه.