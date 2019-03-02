طالبة تضع جنينها قبل ساعات من جلوسها لامتحان الشهادة السودانية بالجزيرة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة، فتح الرحمن السيد النذير جلوس (78) ألف طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية اليوم، بعد أن تم توزيعهم على (768) مركزاً، وكشف النذير حسب صحيفة آخر لحظة عن وجود عدد من الحالات الخاصة من بينها وضع طالبة بمحلية 24 القرشي لمولودها قبيل ساعات من الجلوس للامتحانات، بالإضافة لجلوس (14) طالباً للامتحان من داخل سجن مدني القومي، فضلاً عن جلوس (48) طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة للامتحانات، وأكد النذير قدرتهم على التعامل مع تلك الحالات وفق الضوابط الموضوعة من قبل الوزارة مع الحالات الخاصة.