مهمة صعبة في انتظار بديل امبومبو ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• عقب نجاح مخطط لاعبي زيسكو في ابعاد المهاجم المرعب ادريسا امبومبو في لقاء زامبيا الي جانب مباراة ام درمان القادمة نسبة لمعرفة زملاءه في فريقه السابق بخطورته .. وبعد ان أصبح الامر واقعا يتطلب من الجهاز الفني تجهيز بديل للاعب في مباراة الغد المصيرية.

• يملك الهلال عدد من اللاعبين اصحاب النزعة الهجومية .. لكن ادريسا كان يؤدي دورا كبيرا مع الازرق سواء في مباريات الدوري الممتاز أو البطولة الافريقية .. حيث يمتاز اللاعب بالسرعة والتفوق على دفاع الخصوم بدنيا .. وبتحركاته المزعجة لدفاع الخصوم يتيح لزملائه فرصة كبيرة بالتسجيل في المرمي.

• لذلك سيجد اللاعب الذي سيحل بديلا للكنغولي نفسه في موقف صعب .. حتي يؤدي مهمة اللاعب المزعج والذي حصل على جائز افضل لاعب في الدوري الزامبي القوي .. وشخصيا أرى أن امكانيات امبومبو لم تتفجر بعد في الهلال .. بالرغم من المستوي المميز الذي ظهر به مع الازرق طيلة الفترة الماضية.

• مباراة الغد امام زيسكو تعتبر مباراة مهام .. وينتظر اللاعبين مباراة صعبة للغاية .. خاصة وان زيسكو سيظهر بمستوي مختلف .. ولن يلعب بذات الطريقة التي لعب بها لقاء زامبيا .. وسيعمل على مفاجأة الهلال بطريقة جديدة.

• جماهير الهلال تنتظر من الكوكي السير في درب النجاح .. عقب النتيجة الايجابية التي حققها الازرق امام زيسكو على أرضه وأمام جماهيره .. وانتزع عملاق افريقيا نقطة غالية تعني الكثير بالنسبة للفريق في مثل هذه المباريات.

• وقد أحسنت الجماهير استقبال فرسان الهلال في اول مران عقب العودة من زامبيا .. بعد ان تدافعت بكثافة وساندت اللاعبين بقوة .. الي جانب تقديم التهنئة عقب العودة بالتعادل من زامبيا .. واتوقع حضور جماهيري لا يترك موطىء قدم من اجل الوقوف خلف اللاعبين حتي يتحقق الانتصار وحصد 3 نقاط جديدة والجلوس على صدارة المجموعة الثالثة.

(صمت اخير) ..

• ﻣَﻴﻦْ ﺳﻤّﻰ ﺗﺮﺣﺎﺑﻚ ﻏﻴﺎﺏ ! ؟

• ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﻪ ﺑﺘْﺰﻳﺪﻙ ﺑَﻬَﺎ

• ﻟﻮ ﻳﺮِﺗﻖ ﺍﻟﺤُﺰﻥ ﺍﻟﻤَﺼَﺎﺏْ

• ﻛﺎﻥ ﺑَﻌﺪﻙ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺇﻧﺘﻬﻰ

• ﻳﺎ ﺃﻗﺼﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤُﺸﺘﻬﻰ

• ﻳﺎ ﻣُﻨْﺘَﻬَﻰ !

• ﺗﻌﺎﻝ فرﺣﻨﺎ ﺑﺲ ﺩﻫﺸﺔ ﻏُﻨﺎﻙ ﺍﻟﺤَﻲ

• ﻭﺣَّﻲْ ﻣﻦ ﺟُﺮﺣﻚ ﺍﻟﺪﺍﻣﻲ !