حمى القلم!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> من الناس من يتنبأ بالموت في منامه..

> ولكن لا أحد منهم يسأل نفسه ــ أو يسأله آخر ــ عن حالته الصحية وقتذاك..

> سواء الفسيولوجية… أو النفسية… أو الفسيونفسية..

> فإن فعل ــ أو فعلوا ــ فسوف يتم التوصل إلى السبب؛ وهو حتماً مرضٌ ما..

> هو شيء مثل مقولة (حلم الجوعان عيش)… مع فارق بسيط..

> فالجائع يحلم بطعام شهي… والمتوعك يحلم بمآل شقي؛ يمكن أن يبلغ حد الموت..

> ومن تمظهرات هذا المآل الدم… أو اللحم… أو الذبح..

> ثم قد يكون هذا المآل يخصه هو؛ أو يخص آخر مريضاً من أهله… أو صحبه..

> فيقول أحدهم مثلاً: علمت أن فلاناً سيموت؛ رأيت خروفاً يُذبح..

> أو: سأموت قريباً… رأيت نفسي أعد إلى ما دون العشرة..

> أو: رأيت شجرتنا العتيقة تبقَّى من صفقها القليل… فسيموت لنا كبير عما قليل..

> علماً بأنه يكون مريضاً… ومن يرى قرب موته هو مريضٌ أيضاً..

> فإن صدق المنام ــ ولا أقول الرؤيا ــ فلا ينم عن تنبؤ صادق..

> وليست الحالة الصحية وحدها التي تؤثر على ما يرى النائم… وتُشكِّلها بمؤثراتها..

> وإنما الحالة البيئية أيضاً… مثل الطقس… والفرش… والمكان..

> فجوٌ منعش ــ على سبيل المثال ــ قد يجعل النائم يحلم بأنه (وسط الزهور متصور)..

> بينما آخر خانقٌ قد يجعله يحلم بـ (فريدي كروجر)..

> طيب؛ ما الذي نريد أن نقوله بعد مقدمتنا الكئيبة هذه؟

> نريد أن نقول إن حالة المرء الصحية قد تؤثر سلباً على مجمل تصرفاته كذلك..

> ومنها مجال عمله؛ أياً كانت طبيعة هذا العمل..

> سيما إن كان ذا علاقة بصحة البشر… كالأطباء؛ أو مصيرهم… كقادة الدول..

> أما في مثل حالاتنا نحن ــ كصحافيين ــ فالأمر أقل خطورة..

> والدليل على ذلك كلمة زاويتي هذه التي أكتبها منذ أيام تحت تأثير حمى الإنفلونزا..

> والبارحة كانت الحمى أشد؛ فخشيت أن تنتقل إلى القلم..

> فإن حدث هذا فسوف يرى قلمي المحموم كل شيء سوداوياً… ولن يكتب (بمنطق)..

> ولذلك رأيت أن أصوب سهام مداده نحو صدره… وصدر صاحبه..

> حتى إذا لم أحسن التعبير فلن أؤذي سواه… ونفسي..

> وما على القارئ سوى أن (يحتسب)… بينما يصعب هذا على ضحية طبيب محموم..

> أو على شعبٍ إزاء خطأ كارثي من تلقاء حكومته..

> أو على سكان عمارة انهارت على رؤوسهم جراء غلط تصميمي لمهندس محموم..

> وأنا أعتذر إلى القارئ اليوم بسبب حمى الجسد ــ والقلم ــ ليلاً..

> فضلاً عن حمى (حاجات تانية حامياني)..

> فإن لم يقبل عذرنا فليعوِّض بحمى تجعله يرقص طرباً…لا ألماً..

> حمى ليلة السبت !!