شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ المريخ استفاد من عقوبة الفيفا بعدم التسجيل الموسم السابق .

@ الفريق الاحمر عاش الاستقرار لموسم كامل و بدأ اكثر تماسكاً وانسجاماً بالدرجه التي اوصلته لمربع الكبار في ابطال العرب لاول مره في تاريخه .

@ الهلال يجب ان يستفيد من تجربة المريخ .

@ نعم يجب ان لا يدخل التسجيلات المقبله على الاقل في ملف الوطنين لاسيما وان الساحه المحليه خاليه من اللاعبين المميزين .

@ يكفي ان مشطوب الهلال عماد الصيني ابرز نجوم التسجيلات .

@ نعم انه عماد الذي اتيحت له بالهلال اكثر من فرصه وفشل .

@ تمت اعارته لمروي وفشل ايضاً ثم اعُير مجدداً للفرسان قبل ان يتم شطبه من الكشوفات .

@ دكة الهلال حاشده بالنجوم الافضل عشرات المرات من الصيني ونحو ذلك .

@ في دكة الهلال الثعلب ، دراج ، بشه الصغير ، ولاء الدين ، الضي وغيرهم كثر .

@ من في الساحة الان افضل من هؤلاء !!

@ الاقلام التي تنادي بالتسجيلات تسترزق منها وتسئ للمهنه .

@ تذكروا ان الهلال كاد ان يشطب الضئ ووافق على اعارة الشعله للمورده لولا مباراة كوبر التي احرز فيها ثلاثيه .

@ الهلال ابلغ السمؤل قرار شطبه لكنه تراجع لضخامة مستحقاته .

@ القدر انقذ الهلال من فقد ابرز لاعبيه .

@ لنستفيد من التجارب ولنسد الباب امام السماسره الصحفيين منهم و الاداريين .



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كانت هذه تفاصيل خبر هــلالنا تمام بدون تســجيلات.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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