أيلا و(التوقيت) القاتل !!.. بقلم بخاري بشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> ما هو معلوم، بل ومؤكد، أن رئيس الوزراء الجديد الدكتور محمد طاهر أيلا، أنه جاء الى كرسي رئاسة الوزارة في توقيت (صعب)، وتحديات يراها كل المواطنين، دون استثناء، ويعيشونها في حياتهم اليومية، معاناة تسبقها معاناة، وتليها أخرى.. مطلوبات (المعيشة) اليومية، ودقيق الخبز، وصف محطة الوقود، واختفاء (النقود) من البنوك والصرافات، بما يشي أن الوعد بوفرة (الكاش) بات صعب المنال، ونحن نتجاوز عتبة فبراير للدخول في شهر مارس، السقف الزمني الذي حدده سلف أيلا طيب الذكر معتز موسى.

> كل الظروف و(المتاريس) التي واجهها معتز، لا زالت ماثلة، وربما كانت أكثر (شراسة)، و(قطط سمان) مصلحتها تعلو على حق المواطن وقيم الوطن، لابد من مواجهة كل ذلك بيد (قوية) وعقل (واعي).. ولا أظن أن ذلك يعوز أيلا رئيس الوزراء الجديد، وهو الذي عُرفت عنه قوته في اتخاذ القرارات وجرأته في إنفاذ ما يراه صحيحاً.

> ربما كانت (الطوارئ) هي الحسنة الوحيدة التي وجدها أيلا، ولم يجد مثلها معتز موسى، والذي ربما اذا وجد (ربعها) لفعل ما لم تفعله الأوائل.. ومع (الطوارئ) مطلوب من أيلا أن يحقق نجاحات كبيرة، لكن نتمنى ألا يغتر بقوة (الطوارئ) وحدها، لأن الاقتصاد علم الحقائق والسياسات ولا يستقيم دائماً بالقوة (الباطشة) لوحدها، فهي (تحميه) لكن الاقتصاد ينهض بالحقائق والأرقام، لا بالخوف والإجراءات الأمنية.

> المطلوب من رئيس الوزراء الجديد، أن يبحث في حقائق الاقتصاد، ويجعل السودان ينهض بموارده الكامنة، التي لم تصل إليها يد الدولة، وقد وصلت قبلها أيادي (القطط السمينة) التي نهبت خيراتها، وليتذكر دائماً أنه ليس (محبوبا) من الجميع، فقد انقسم في تأييده ومخالفته الناس منذ توليه حكم ولاية البحر الأحمر، حتى وضع عصاه بودمدني الجزيرة.. ومن يختلف حوله الناس، يحتمل الصواب، مثلما يتوقع الفشل، فليست كل آراء الناس (خطأ) مطلق أو (صواب) مطلق.

> نال أيلا ثقة القيادة، ووضع على سدة الحكم، رغم عدم الاتفاق المطلق حوله، وهذا يضع قيداً جديداً حول عنقه، ليأتِ بجديد، ويصل الى حلول بأقصر الطرق.. لأن أي فشل له في هذه المرحلة سيلازمه في مستقبله، ولا نريد له أن يختم حياته السياسية بالفشل.. بعد كل سيرته الناصعة السابقة.. ولن نستعجل رأي مناوئيه.