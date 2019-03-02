من عطَّل مخرجات الحوار؟.. بقلم النور احمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> بعدما أطلق الرئيس عمر البشير خطاب الوثبة، انتظر السودانيون حصاد نحو ثلاثة أعوام منذ طرح مبادرة الحوار الوطني، بإسدال الستار على جلسات ناقشت أمهات القضايا التي ظلت على الطاولة منذ فجر الاستقلال، ولم تحسمها النخب الوطنية ستة عقود، وستكون الجلسة الختامية للحوار إحدى المحطات الوطنية في طريق طويل نحو التعافي الوطني.

> ثلاث اتجاهات كانت تنظر للحوار من زوايا مختلفة، فالقوى المشاركة في المؤتمر من أحزاب وحركات مسلحة وآخرون من دونهم، كانوا يرون في العملية أقصر الطرق لمعالجة مشكلات البلاد وتجاوز أزماتها، ويعتقدون أن توصياته وصفة سحرية ستعبر بالسودان الى شواطئ الأمان، وتجنبه مصير دول في المنطقة تعاني من اضطرابات وانقسامات، وتواجه شبح التشظي والانهيار.

> واتجاه آخر من القوى المعارضة السياسية والمسلحة، رأت في مؤتمر الحوار مناجاة بين الحزب الحاكم وحلفائه،مما يزيد حالة الانقسام والاستقطاب في المشهد السياسي،رغم أن بعض هذه القوى تعتقد أن توصيات الحوار حملت ما ظلت تدعو له،وقوى أخرى رفضت الحوار لأنه بحسب اعتقادها مخرج آمن للحزب الحاكم من أزمات الحكم ويزيد من عمره في السلطة، مما يتقاطع مع دعوتها لتفكيك النظام الحاكم وأجراء تغيير جذري في بنية الحكم.

> واتجاه ثالث ربما يمثل الأغلبية الصامتة، آمن بالحوار من حيث المبدأ طريقاً آمناً لنقل البلاد الى مرحلة جديدة عنوانها السلام والاستقرار وبداية لإنهاء معاناة الشعب، لكنه كان ينظر بعين المراقب وتحيط به الشكوك وتنقصه الثقة في أن ما يخرج به مؤتمر الحوار سيبصر النور ويترجم عملياً،لذلك ظل ينتظر ما تخبأه الأيام.

> مساندو الحوار اعتبروا مخرجاته،بداية مرحلة جديدة،لتوسيع قاعدة المشاركين وإقناع المقاطعين والممانعين وتوجيه رسالة قوية للمتشككين،عبر خطوات عملية لتنفيذ ما خرج به المؤتمرون من توصيات لتغيير المشهد السياسي والواقع الاقتصادي والمناخ العام في البلاد.

> تطبيق مخرجات الحوار غابت عنها الجدية والمصداقة والشفافية، لذا لم يحدث ديناميكية حقيقية، لحقن الوضع السياسي المتكلس والاقتصادي المتداعي بعقار العافية لغياب الرغبة الحقيقية والإرادة، وحسن النوايا وغلبت المناورات وكسب الوقت والأجندة الحزبية الضيقة والمكاسب السياسية المحدودة، على المصلحة العامة.

> وبعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني الأولى باعتبارها آلية تطبيق المخرجات لم يشعر المواطن او القوى السياسية، بأن الأمر مختلفاً عن ما قبله، مما بعث مؤشراً سالباً ورسالة خاطئة، فالشعب الذي احتمل المعاناة وشظف العيش، واستبد به الإحباط واليأس طويلاً من انتظار إصلاح ينقله الى وضع جديد، ضاق من مماحكات الساسة ومراوغاتهم، ومحاولات تسجيل النقاط السياسية، الأمر الذي أفقد تطبيق مخرجات الحوار الجدية وعادت الأوضاع الى سابق عهدها من انسداد في الأفق السياسي وتزايد وتيرة التدهور الاقتصادي وتعثر عملية السلام في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

> وزاد المشهد قتامة تركير قوى الحوار على اقتسام «الكيكة» والمحاصصة في السلطة، مما نسف أسس الحوار ومنطلقاته، حتى أن كثيرون وصلوا الى قناعة بأن ثلاثة أعوام قد ضاعت من عمر الوطن ومن الصعب بعدها استعادة الثقة الضعيفة أصلاً بين النخب السياسية والمواطن.

> الرئيس عمر البشير الذي سيتولى الإشراف المباشر بنفسه على عملية السلام مع الحركات المسلحة والحوار مع الممانعين والمعارضين، سيسهل مهمته أنه ينطلق من منصة قومية بلا أعباء حزبية يحملها كثيرون مسؤولية إفراغ مخرجات الحوار من محتواها بالمراوغة والمناورة وتجنب دفع استحقاقات السلام والتسوية السياسية.

> ويتطلب إنجاح المرحلة الجديدة خطوات عملية وأفعال حقيقية لاستعادة الثقة وتجسير المواقف المتباعدة، وبدون ذلك ستدور الساقية وتتقدم الاوضاع الى الخلف مما يضيع على البلاد فرصة قد لا يتيح الوقت تكرارها.،لأن تعطيل مخرجات الحوار هي التي أوصلت السودان الى حافة الهاوية.