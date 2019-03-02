مجلس المريخ يجتمع اليوم ويناقش عودة سومانا

يعقد مجلس إدارة نادي المريخ اجتماعاً مهماً اليوم، لمناقشة أزمة اللاعب النيجري مجيد سومانا، المتواجد ببلده، بعد أن رفض نادي الجيش النيجري السماح له بالعودة، ما لم يستلم مستحقاته المالية، نظير تعاقد المريخ مع اللاعب في التسجيلات التكميلية العام الماضية، وقال محمد موسى الكندو عضو مجلس إدارة النادي حسب صحيفة الصدى، إنهم حريصون على حل أزمة اللاعب وعودته في أسرع وقت للخرطوم، والانضمام لزملائه في الفريق، متوقعاً أن يصل اللاعب للخرطوم يومي الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، وقال الكندو إن اجتماع مجلس المريخ ممثلاً في اللجنة المكلفة من مجلس الإدارة، سينحصر حول أزمة اللاعب النيجري مجيد سومانا، وضرورة عودته للخرطوم في أسرع وقت حتى يلحق بالفريق، ويشارك معه في لقاء النجم الساحلي المقبل في إياب نصف نهائي كأس زايد، وذكر أنهم في المجلس كثفوا من جهودهم لحل أزمة اللاعب مع إدارة نادي الجيش حتى يسمح له بالعودة ومواصلة مشواره الناجح مع المريخ. وامتدح الكندو سومانا مبيناً أنه لاعب مهم وقدم مستويات مميزة مع الفريق ولذلك فإنهم في المجلس حريصون على إعادته مجدداً للخرطوم حتى ينخرط مع الفريق في التدريبات، وحتى يكون جاهزاً للمشاركة في مباراة النجم الساحلي المقبلة، وكشف أن مفاوضاتهم مع إدارة الجيش لم تتوقف مبيناً، أنهم ظلوا طوال الفترة الماضية على تواصل مع إدارة الجيش من أجل حل مشكلة اللاعب وعودته للخرطوم في أسرع وقت ممكن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)