المريخ يؤكد مشاركة السماني أمام الساحلي

التاريخ: 02-مارس-2019 فى : رياضة 40 مشاهدة أوضح محمد موسى الكندو أنهم ينتظرون وصول بطاقة النقل الدولية الخاصة باللاعب السماني الصاوي من ليبيا لإكمال إجراءات عودته لكشف الفريق مع انطلاقة التسجيلات التكميلية المقبلة بعد انتهاء عقوبة الحرمان من التسجيلات من قبل الفيفا، وذكر الكندو حسب صحيفة الصدى أن السماني سيكون أول لاعب ينضم لكشف المريخ في التسجيلات التكميلية التي تنطلق الخميس المقبل وبالتالي يستطيع اللحاق بمباراة الإياب أمام النجم الساحلي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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