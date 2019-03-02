التونسي يفاجئ الزامبي بأكثر من خيار

ألمح مدرب الهلال التونسي نبيل الكوكي عن مفاجآت في تشكيلة الفريق في مباراة الغد، مغايرة تماماً للتي دفع بها في زامبيا، وينتظر أن يقدم الكوكي عدداً من الأسماء في مباراة الغد، على رأسهم شرف الدين شيبوب ومحمد موسى الضي فضلاً عن محمد مختار بشة الصغير ويعوّل التونسي حسب صحيفة قوون، كثيراً على هذه العناصر بحثاً عن إحداث الفارق للفريق وقيادته للفوز في جولة الغد المصيرية أمام زيسكو، وتسعى تلك الأسماء لإثبات الذات من أجل حجز مقاعدها في التشكيل الأساسي للفريق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)