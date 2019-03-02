الكاردينال يعلن الحوافز.. يجتمع بالكوكي وقطاع الكرة.. ينفرد ببوي وبشة الصغير

التاريخ: 02-مارس-2019
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اقتحم رئيس نادي الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال مران الهلال أمس، وقد التقى أعضاء مجلس إدارة النادي صلاح عبد الرحيم وزغبير بجانب عز الدين الحاج ورئيس القطاع الرياضي الطريفي الصديق، وبالمقابل عقد رئيس النادي اجتماعات مع الجهاز الفني واللاعبين حسب صحيفة قوون، وقف فيه على تفاصيل الجاهزية الفنية للفريق، وقد طالب الكاردينال اللاعبين بالقتال وحسم المواجهة قبل أن يعلن عن حوافز ضخمة حال تحقيق الفوز في مباراة الغد.
وعقب نهاية المران التقى رئيس النادي بقائد الهلال عبد اللطيف بوي برفقة بشة الصغير، ودار حديث مطول بين الثلاثي عن مباراة الغد، في الوقت الذي شدد فيه الرئيس على اللاعبين بإنجاز المهمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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