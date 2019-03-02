- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
التاريخ: 02-مارس-2019
65 مشاهدة
عقد ظهر اليوم بمكاتب الاتحاد السوداني لكرة القدم الإجتماع الفني الخاص بمباراة الهلال وضيفه زيسكو يونايتد الزامبي ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الكونفدرالية، التي تقام مساء غد الأحد بالجوهرة الزرقاء، وحضر الاجتماع مراقب المباراة والمنسق العام والمنسق الامني وإدارة إتحاد الكرة وطاقم التحكيم السيشلي وممثلي الهلال وزيسكو، وإطمان مراقب المباراة إضافة للمنسق العام للمواجهة على كافة التفاصيل التي تتعلق بإنطلاقة المباراة عند الساعة السادسة مساء غد الأحد بملعب الهلال في أمدرمان، حيث سيرتدي الهلال الزي الأزرق الكامل فيما سيلعب الضيف فريق زيسكو يونايتد الزامبي بالزي الأخضر، وامن مراقب المباراة على اهمية حضور الفريقين لملعب المباراة قبل ساعة ونصف من بدايتها.
هذا ومثل وفد الهلال حضوراً الأستاذ عز الدين الحاج مدير المكتب التنفيذي والجنرال حسن محمد صالح وأيمن من العلاقات العامة إضافة للكابتن عبد المنعم جميل مدير الكرة بالفريق الأول وعوض حمدي موظف المعدات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال بالأزرق وزيسكو بالأخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.