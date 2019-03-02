قناة الهلال تخطف “لوشي” وتوقع معها عقداً حصرياً

وقعت مذيعة قناة سودانية 24 الاء المبارك والشهيرة بـ”لوشي” عقداً حصرياً مع قناة الهلال لمدة عام، وذلك في صفقة تم الإعداد لها بسرية تامة منذ مايقارب الثلاث أشهر، وكشفت مصادر أن مديرة القناة فاطمة الصادق هي من قادت المفاوضات مع “لوشي” واستطاعت إقناعها بالإنضمام للقناة الزرقاء .

على ذات السياق زادت المصادر أن “لوشي” كانت سعيدة للغاية أثناء توقيع العقد، بينما تلقت التهانئ والتبريكات من زملاءها الجدد في قناة الهلال، والذين أعرب بعضهم عن سعادتهم الكبيرة بانضمامها، وذلك لما تملكه من تاثير سواء على الشاشة أو في مواقع التواصل الاجتماعي .

الجدير بالذكر أن قناة الهلال ومنذ إنطلاقة بثها أخذت حظ وافر من المشاهدة والقبول في الأوساط المختلفة، وتعتبر “لوشي” إحدى المذيعات المثيرات للجدل في السودان، ذلك الجدل الذي صاحبها منذ ظهورها الأول على الشاشة.

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حيث انقسم الكثيرون حول تجربتها، فالبعض أكد أنها مذيعة جميلة بلا امكانيات، بينما ذهب آخرون إلى أنها ذات إطلالة مريحة وحضور طاغ على الشاشة، قبل أن تباغت “لوشي” الجميع وتكشف خلال حوار صحفي شهير قبل سنوات، عن عدم إلمامها بالرياضة أو الثقافة او السياسة، وهو التصريح الذي فتح عليها أبواب النقد الكثيف.

بالمقابل وبحسب خرطوم ستار، تمتلك “لوشي” واحدة من أكبر صفحات الفيس بوك في السودان، تلك الصفحة التي تكتظ بما يقارب المائة والخمسون الف معجب، اولئك الذين يتفاعلون بشكل غير عادي مع بوستات “لوشي” ويقومون بالتعليق عليها بشكل (جنوني) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)