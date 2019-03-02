توقعات بحل البرلمان عقب إجازة مرسوم حالة “الطوارئ”

التاريخ: 02-مارس-2019
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رجح رئيس كتلة التغيير بالبرلمان أبو القاسم برطم حل الهيئة التشريعية القومية عقب إبدائها الرأي حول المرسوم الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ، فيما أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود أن البرلمان سينعقد من الأربعاء وحتى الاثنين للنظر في المرسوم.
وقال برطم حسب صحيفة الصيحة أمس، إن الجلسة الطارئة للهيئة الأربعاء المقبل ستشهد إيداع مرسوم إعلان الطوارئ ومن ثم تشكيل لجنة لدراسته، لكنه لم يستبعد أن تتم مناقشته في ذات جلسة الإيداع، ورجح برطم حل البرلمان عقب إبداء الرأي حول المرسوم من واقع أن سيطرة المؤتمر الوطني بالأغلبية الميكانيكية ربما تتقاطع مع قرارات حكومة الكفاءات، وقال: “من الممكن أن تتخذ حكومة الكفاءات قرارات تتعارض مع مصالح المؤتمر الوطني فينشط الحزب لمعارضة القرارات من داخل البرلمان مستخدماً أغلبيته الميكانيكية”. ونفى برطم ما أشيع عن تكوين حكومة محاصصات يعطي الوطني فيها (40%)، وأوضح أن الحكومة لن تكون ذات طابع حزبي، وأن من يتم اختياره لن يكون لانتمائه السياسي بل لكفاءته في إدارة الملفات الموكلة إليه.
وفي السياق قال علي محمود للمصدر إن النظر في المرسوم الدستوري المؤقت سيكون على ثلاث مراحل تشمل إيداعه في جلسة الأربعاء، ثم تكوين لجنة لدراسته تجتمع يومي الخميس والأحد، ومن ثم تعرض تقريرها على الهيئة في جلسة الاثنين بعد المقبل والتي تتم فيها مناقشة المرسوم بواسطة نواب البرلمان وإبداء الرأي حوله، وأضاف: “ربما يكتفي رئيس الهيئة بجلسة واحدة أو يمدد التداول حوله لجلسة أخرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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