خبير اقتصادي: التشوهات الاقتصادية ساهمت في خلق أسعار غير حقيقية للدولار

التاريخ: 02-مارس-2019 فى : اقتصاد 70 مشاهدة طالب أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم بروفيسور محمد الجاك أحمد آلية صناع السوق، بوضع تدابير وسياسات عاجلة ترتكز على أسعار صرف العملات الأجنبية السائدة في السوق. وأشار الجاك في وجود تشوهات اقتصادية ساهمت في خلق أسعار غير حقيقية للدولار في الأسواق الموازية، من بينها المضاربة وشح السيولة في المصارف والصرافات الآلية، مبيناً أن شح السيولة ساهم في خلق سعرين للدولار عبر الكاش والشيكات المصرفية مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة نسبة الشيكات المرتدة. Advertisements وحث الجاك الآلية للاضطلاع بدورها كاملاً في تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية بصورة يومية حسب صحيفة المجهر وخاصة الدولار وفقاً لمعطيات السوق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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