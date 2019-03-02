القبض على بائعات شاي بتهمة قتل شاب خدعهن بعلاقة عاطفية

أقدمت ثلاث بائعات شاي على قتل شاب بموقع عملهن بعد أن اكتشفن أن الضحية يخدعهن بعلاقات عاطفية، وذلك بحي النزهة جنوب الخرطوم، وكشف مصدر أن الشرطة تلقت البلاغ بمقتل شاب بالسوق، وفور تلقي الشرطة البلاغ أوفدت دورية منها إلى موقع الحادث ونقلت الجثة إلى المشرحة، فيما أوقفت ثلاث بائعات شاي رهن التحقيق، واتضح من التحريات حسب صحيفة المجهر أن الضحية كان موجوداً مع إحدى المتهمات عندما دارت مشاجرة حول إقامة الضحية علاقة مع زميلتها في العمل، وأدى الأمر لنشوب معركة بالأيدي شاركت فيها المتهمات، بيد أن إحداهن ذكرت أن شاباً كان يجلس مع المتهمة قام بتسديد طعنة للضحية وفر هارباً، بينما نفت وجود شاب أثناء وقوع الحادثة، وعليه باشرت الشرطة تحرياتها للكشف عن ملابسات الحادثة وتقديم المتهمات للمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)