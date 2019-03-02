خمسيني سوداني يفاجئ زوجته بـ(قفة فرح).. تفاصيل

احتفى ثلاثة أبناء بمراحل تعليمية مختلفة بـ(قفة فرح) التي قدمها والدهم الخمسيني المقيم بالمملكة العربية السعودية، لوالدتهم، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

وقال أحمد أحد الأبناء الثلاثة إن والدهم لم يخبرهم بالأمر وتفاجأوا بمندوب إحدى الشركات المتخصصة في هذا الأمر، وعندما وصلهم وجدوا أن الهدية مرسلة لوالدتهم وتضم مبلغ خمسمائة ريال وكريمات مختلفة وساعة يد وعدداً مقدراً من الشكولاتة.

وأضاف أحمد، أنهم احتفوا بالهدية في كافة مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الأهل والأصدقاء.

وتابع" هذا الأمر نادر الحدوث، فأغلب الرجال السودانيين عندما يكبرون لا يعبرون عن حبهم، ويكتفون بتقديم الهدايا للأبناء فقط، وفي حال أراد إهداء زوجته شيئاً فإنه يكتفي بـ(ثوب توتل).