نواب بالخرطوم يقاضون شركة سيارات بسبب (جربوكس)

شرع أكثر من (20) نائباً في تشريعي الخرطوم في رفع دعوى قضائية ضد شركة سيارات وطنية، مطالبين الشركة بتعويض مادي قيمته (100) ألف جنيه بسبب أعطال متكررة في (جربوكس) السيارات التي اشتراها النواب من الشركة.

وتسلم نواب التشريعي قبل أكثر من عام على دفعات سيارات من الشركة عبر هيئة ولائية ماركة (بي واي دي) “بالأقساط” لخمسة أعوام ونصف العام، بقيمة كلية للسيارة الواحدة بلغت (318) ألف جنيه.

وأبلغت مصادر مطلعة أن النواب قاموا بتوكيل محام لمقاضاة الشركة، وقالت إن المحامي سوف يرسل إنذار قانونياً للشركة في غضون اليومين القادمين، مطالباً الشركة بتعويض النواب مادياً يمبلغ (100) ألف جنيه قيمة (جربوكس) السيارات التي اشتراها النواب من الشركة.

وأكدت المصادر أن السيارات بها عطل فني في (الجربوكس) منذ أن تسلمها النواب وظلت تتعطل بصورة مستمرة، وقالت إن النواب ظلوا يعملون على تغيير وإصلاح (الجربوكسات) منذ استلامهم السيارات.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة قامت بتعويض جهة أخرى تسلمت سيارات من نفس الماركة وبها أعطال في (الجربوكس).