فرفور يستعد لتشجيع الهلال امام زيسكو من مدرجات الجماهير

أكد الفنان جمال فرفور أنه سيكون أحد الموجودين، في مدرجات استاد الهلال مع الجمهور يوم الاحد ، من أجل دعم ومساندة فريق الهلال، في مباراته ضد فريق زيسكو الزامبي، في دوري المجموعات للبطولة الأفريقية.

وتحسر فرفور كثيراً على غياب الكنغولي إدريسا أمبومبو عن المواجهة القادمة، ولكنه عاد وقال إن كشف الفريق ملئ بالمواهب التي بإمكانها أن تعوض غياب اللاعب في المباراة القادمة.

كما عبر فرفور في تصريحات صحفية ، عن سعادته بالنتيجة التي خرج بها الهلال أمام زيسكو بزامبيا، وقال إن الهلال نجح في فرض شخصيته في تلك المواجهة، مشيراً إلى أن اللاعبين لعبوا بمسؤولية عالية.

وأضاف الهلال قادر على المضي قدماً في البطولة، مشيداً في نفس الوقت بقرار التعاقد مع المدرب التونسي نبيل الكوكي، الذي اعتبره واحد من أفضل المدربين.

وعن المواجهة القادمة أمام زيسكو في الجوهرة، قال إن الأزرق قادر على حسم هذه المواجهة بفضل إمكانات لاعبيه.