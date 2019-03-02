(١١٦٧٠) الف طالباً يجلسون لامتحانات الشهادة بالبحر الاحمر

بدأت اليوم بالبحر الأحمر امتحانات الشهادة السودانية للعام الدراسي ٢٠١٨ -٢٠١٩ م وسط اجواء الهدوء والاستقرار في ظل الاهتمام المتكامل من كافة الاصعدة السياسية والتنفيذية والاجتماعية، حيث جلس للامتحانات عدد (١١٦٧٠) طالب وطالبة تم توزيعهم علي ( ٩٢) مركزا للامتحانات بمحليات الولاية المختلفة منها (٦٠) مركز ببورتسودان.
وقرع الوالي اللواء الركن مصطفي محمد نور جرس بداية الامتحانات وسط حضور مشرف من القيادات السياسية والتنفيذية والتشريعية وقيادات العمل العسكري والشرطي بالولاية. اكدت د/ فاطمة مصطفي الخليفة وزير التربية والتوجيه المكلف بالولاية في تصريحات اكتمال الترتيبات الفنية والادارية والاكاديمية والاستعدادات المبكرة لتهيئة البيئة المناسبة لاداء الامتحانات واحراز التفوق والنجاح الذي يشرف الولاية والطلاب واسرهم
وقرع الوالي اللواء الركن مصطفي محمد نور جرس بداية الامتحانات وسط حضور مشرف من القيادات السياسية والتنفيذية والتشريعية وقيادات العمل العسكري والشرطي بالولاية.
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