مطالبات بتحويل دار الوطني لـ(مركز ثقافي أو مستشفى)

وقال برطم إن الخطوة تمثل تأكيداً على ابتعاد الرئيس من الوطني، ودعا برطم، الوطني لاحترام نفسه وترتيب أوراقه على حد قوله. وطالب بمصادرة دور الوطني متعدد الطوابق (المركز العام) وتحويله لمركز ثقافي أو مستشفى تخصصي، باعتبار أن بناءه كان هدية من قبل دولة الصين لدولة السودان وليس من دولة لحزب.
وقال: حال إصرار الوطني على أن تلك الأموال ملك له وتخصه لوحده ورفضه التنازل عن المقر فحينها يجب مقاضاته من القوى السياسية لدى مسجل الأحزاب بتهم تلقي أموال من الخارج.
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