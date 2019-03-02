"يو اس نيوز" : مفاجآت فى أقوى 25 دولة تأثيرا بالعالم فى 2019

احتفظت الولايات المتحدة بمكانتها كأكبر دولة في العالم في عام 2019 وفقًا لتصنيف سنوي، ويليها بعض الحلفاء المقربين لها والأعداء التقليديين، مثل روسيا والصين.

ويأخذ تقييم "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" فى الاعتبار، التأثيرات السياسية والمالية للبلاد، وكذلك التحالفات الدولية والقوة العسكرية، وكيف تمارس عملها كزعيم دولي.

وتأتي التصنيفات في إطار تصنيف "أفضل دول العالم" لعام 2019 من مجلة يو إس نيوز آند وورلد ريبورت، بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا، والتي شملت أكثر من 20 ألف شخص حول آرائهم حول 80 دولة.

وفيما يلي أقوى البلدان على وجه الأرض، وفقًا لتصنيفات هذا العام.

الولايات المتحدة

ووصف التقرير، الولايات المتحدة بأنها "القوة الاقتصادية والعسكرية الأكثر هيمنة في العالم"، كما لديها أيضًا تأثيرًا ثقافيًا كبيرًا على العالم بسبب كيفية التعبير عن ثقافتها الشعبية في الكتب والأفلام والموسيقى والبرامج التلفزيونية.

كما يلاحظ التصنيف أيضًا أن القرارات السياسية التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب "أثارت أسئلة حول العالم، بما في ذلك من أقرب حلفاء البلاد، حول مسار البلاد المستقبلي على المسرح العالمي".

روسيا

وتعدّ روسيا هي أكبر دولة في العالم من حيث الكتلة الأرضية، وتشترك في حدود مع أكثر من 12 دولة، وأن التأثير الدائم للاتحاد السوفييتي، والحوافز الاقتصادية التي تأتي من احتياطيات النفط والفحم، وتأكيدها على القوة العسكرية قد يفسر قوة البلاد.

الصين

والصين لديها أكبر عدد من السكان في العالم وثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتى شهدت تطوراً اقتصادياً سريعاً، لكن الملايين ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر في البلاد، كما يلاحظ البنك الدولي.

ألمانيا

ولدى ألمانيا أكبر عدد من سكان جميع دول الاتحاد الأوروبي، وقوة عاملة ماهرة للغاية، وواجهت المستشارة أنجيلا ميركل تحديات لقوتها، واستقالت بوصفها زعيمة حزبها، لكن ألمانيا تواصل لعب دور قيادي في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى.

المملكة المتحدة

ولاحظت "يو اس نيوز" أنّ المملكة المتحدة "تمارس نفوذاً اقتصادياً وسياسياً وعلمياً وثقافياً دولياً عظيماً" في العالم على الرغم من "الأسئلة والمخاوف الجديدة بشأن دور البلد على المسرح العالمي" بعد أن صوتت لقيادة الاتحاد الأوروبي.

ويواصل ماضي المملكة المتحدة الاستعماري في تعزيز نفوذ الدولة، وتعد لندن واحدة من أكثر المدن زيارة في العالم.

كما حلّت فرنسا سادساً، وتليها اليابان، ثم إسرائيل، والسعودية تاسعاً، ثم كوريا الجنوبية، والإمارات العربية، وكندا وإيران، ثم سويسرا، وأستراليا، ثم تركيا، والهند، وإيطاليا.

وكانت المفاجأة أن صًنفت العراق فى المركز الـ19، ثم سنغافورة، والسويد، وباكستان، ثم إسبانيا، ثم قطر الـ24، وأخيراً بلجيكا فى الـ25..