(كاميرات مراقبة) لتآمين مطابع ومخازن الامتحانات الشهادة .. تفاصيل

كشفت وزارة التربية والتعليم عن رفع الجرعة التأمينية والإجراءات الاحترازية لتأمين الامتحانات الشهادة السودانية، بتزويد مطابع ومخازن الامتحانات بكاميرات مراقبة على أن يتم استلام أوراق الامتحانات عبر جميع المشاركين في المركز من مراقبين وأجهزة أمنية على أن ينطبق ذلك على مراكز الامتحانات بالولايات.

وكشف وكيل الوزارة الطاهر حسن، عن جملة من الضوابط الصارمة لتأمين الامتحانات، لافتاً إلى أن حالة الطوارئ بالبلاد لا علاقة لها بالامتحانات، وأكد منع استخدام الأجهزة الإلكترونية والوسائط للمعلمين والطلاب في الامتحانات.

وتوعد حسن مطلقي الشائعات بالحسم وتطبيق القانون على أن تكون هناك عقوبات رادعة لمطلقي الشائعات وحدد الطاهر الـ17 من مارس الجاري موعداً لتفريغ أوراق الامتحانات توطئة لانطلاقة عملية الكنترول التي ستبدأ في الـ27 من الشهر نفسه.

ونوه بان عملية التصحيح التي ستبدأ في الثاني من أبريل المقبل على أن تنتهي عملية الكنترول في الرابع والعشرين من يوليو المقبل على أن تعلن النتيجة النهائية في الأسبوع الأخير من يوليو، لافتاً الى أن جملة عدد الممتحنين في جميع المساقات يتجاوز الـ539 ألف طالب وطالبة من بينهم أكثر من 6 آلاف طالب أجنبي من 23 دولة تم قبولهم عبر ضوابط مشددة، لافتاً الى استبعاد بعض الأجانب من الجلوس للامتحانات نظراً لعدم انطباق اللائحة عليهم.

من جانبه أكد رئيس نقابة عمال التعليم عباس حبيب الله أن عدد المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية بحوالي 130 ألف معلم منهم 7 آلاف معلم ومعلمة لتصحيح الامتحانات، مؤكداً زيادة استحقاقات المشاركين في أعمال الامتحانات بنسبة 100% وتصرف في حينها نقداً وأشار إلى أن مراكز السكن بالقرب من مراكز التصحيح.