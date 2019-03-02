"قريشي": لم يكن هناك ضغط على باكستان لإطلاق سراح الطيار الهندي

قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، إن طيار سلاح الجو الهندي "أبهيناندان فارت هامان" لم يًطلق سراحه من باكستان بسبب أي ضغط أو إكراه.

وفي مقابلة مع "بي بي سي اردو"، قال "قريشي": "لم يكن هناك أي ضغط أو أي إكراه على باكستان للإفراج عنه. أردنا أن ننقل إليهم - للهند - أننا لا نريد أن نزيد ماآسيكم، فنحن لا نريد أن يكون مواطنوكم بائسين، نريد السلام".

وأضاف "قريشي": "لا تريد باكستان أن يتم المجازفة بسلام المنطقة عبر السياسة، وإذا تم تبادل الأدلة ضد جيش محمد، فسيتم اتخاذ الإجراءات".

وأوضح الوزير: "لن تسمح باكستان للعناصر المناوئة للدولة بالمخاطرة بسلام البلاد أو المنطقة. نحن نخطط لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات المتطرفة".

وكانت جماعة جيش محمد، قد أعلنت مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري، الذي وقع يوم 14 فبراير في بلدة بولو في جامو وكشمير، والذي أودى بحياة 40 من جنود قوات حفظ السلام، مما زاد التوتر بين الهند وباكستان.