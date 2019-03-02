إشادة دولية بنتائج المحادثات الليبية فى الإمارات

أشادت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، بنتائج المحاثات الليبية في الإمارات بين قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز مصطفى السراج.

ورحبت الدول الأربع - في بيان مشترك، وفقا لقناة (الحرة) اليوم السبت - بنتائج المحادثات بين الطرفين..مجددة التأكيد على دعمها القوي للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لتخفيف حدة التوتر في البلاد، ومساعدة الشعب الليبي على العمل نحو إجراء انتخابات آمنة وتتمتع بالمصداقية.

كما أشادت الدول بإعلان حكومة الوفاق الوطني عن توافق الأطراف على استئناف إنتاج النفط في حقل (الشرارة)، ودعت كل الفرقاء إلى تطبيق هذا الاتفاق فورا.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، اتفاق رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال تنظيم انتخابات عامة.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الجانبين عقدا اجتماعًا في أبو ظبي دعا إليه الممثل الخاص غسان سلامة، مشيرة إلى أنهما اتفقا على سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

وكان السراج قد أجرى في أبوظبي لقاءات مع قادة دولة الإمارات العربية المتحدة تركزت على بحث مستجدات الوضع في بلاده واستقرارها.