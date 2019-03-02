محلل برازيلي: "جوايدو" يستمر في خسارة الحرب ضد "مادورو"

وصل خوان جوايدو قصر بلاناوتو في زيارة للبرازيل، حيث التقى رئيس فنزويلا الذي أعلن نفسه خوان جواديو بالرئيس البرازيلي يائيير بولسونارو.

وناقش رافائيل أراوجو، وهو مؤرخ وأستاذ في الجامعة الاتحادية في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، مع وكالة "سبوتنيك" زيارة "جوايدو" للبرازيل، حيث قال، إنه على الرغم من حقيقة أن البرازيل اعترفت بـ"جوايدو" كرئيس مؤقت لفنزويلا، إلا أن الاجتماع لم يكن زيارة رسمية وتم في مكتب الرئيس البرزيل.

ويعتقد المحلل رافائيل أراوجو أن "جوايدو" جاء إلى البرازيل، بسبب ضعف موقفه بعد محاولة غير ناجحة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود الكولومبية والبرازيلية إلى فنزويلا.

وقال الخبير: "لقد انهزم يوم السبت الماضي. كان يوم تسليم المساعدات الإنسانية حاسمًا بالنسبة له لكنه فشل. لم تصل المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا وفقد هذه المعركة ضد مادورو".

وفي تصريح صحفي، عقب الاجتماع مع "جوايدو"، قال يائيير بولسونارو، إن البرازيل ستعمل ضمن القانون لإعادة الديمقراطية في فنزويلا المجاورة.

ووفقًا لـ"أراوجو"، فإن هذا يدل على أن رفض البرازيل للتدخل العسكري المحتمل في فنزويلا كان مهمًا، بل أثر على موقف الدول الأخرى.

وأضاف: "حتى الولايات المتحدة اتخذت موقفًا مدافعًا عن السيادة الفنزويلية، إن موقف البرازيل هو أنه بغض النظر عن الطريقة التي تعترف بها بـ"جوايدو"، وبغض النظر عن كيفية دعمها له، في هذه اللحظة، فإنه يفضل أن تحاول على الأقل تخفيف حماستهم، بما في ذلك الولايات المتحدة".

كما أشار المحلل: "الولايات المتحدة، بما في ذلك روسيا، بالطبع، تتخذ مواقف مختلفة، لكنها ترى الحوار والسيادة كطريقة لفنزويلا للتغلب على حالة الأزمة السياسية العميقة التي هي عليها الآن"، مضيفًا: "لم تحقق زيارة جوايدو أي نتائج مهمة ولكنها كانت ذات مغزى من حيث الرمزية".

واختتم، قائلًا: "جوايدو لم يفز الآن.. لقد خسر ولا زال يخسر الحرب ضد نيكولاس مادورو".