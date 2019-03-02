وبادرت مادونا، بمشاركة الصورة بعد حصول ليدي جاجا، على جائزة الأوسكار، لأفضل أغنية أصلية "Shallow"، وعلقت عليها قائلة: "لا تعبث مع الفتيات الإيطاليات".
وحرصت مادونا على تهنئة جاجا، إذ التقطت عدسات الكاميرات لقطات لهما يضمان بعضهما، بعد انتهاء حفل توزيع جوائز الأوسكار.
وبدأ العداء الملحمي بسبب أوجه التشابه بين أغنية جاجا "Born This Way" التي أطلقتها عام 2011، وأغنية مادونا "Express Yourself"، التي حققت نجاحا كبيرا عام 1989.
واستمر الخلاف بعد تصريح أدلت به ليدي جاجا، أشارت فيه إلى أن مادونا كانت أقل شأنا منها حين ذاك، لأنها لا تجيد العزف على "الكثير من الآلات الموسيقية"، أو حتى "تأليف الموسيقى الخاصة بها".
وفي عام 2016، قالت جاجا: "أنا ومادونا مختلفتان للغاية، لن أجري هذه المقارنة على الإطلاق، لا أقصد عدم احترامها، إنها سيدة لطيفة ولديها تاريخ رائع، إنها أكبر نجوم البوب في كل العصور، ولكنني أعزف على الكثير من الآلات الموسيقية، أنا أؤلف الموسيقى، أقضي ساعات وساعات يوميا في الاستديو، أنا منتجة وكاتبة، ما أفعله مختلف".
وردت عليها مادونا بعد ذلك برسم ساخر meme، مع تعليق :"لا أستطيع سماعك لأننى مشغولة بكوني رائعة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 8 سنوات.. انتهاء خلافات مادونا وليدي جاجا على السرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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