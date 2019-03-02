إنطلاقة تظاهرات الثاني من مارس من جامعة الأحفاد

بدأ التظاهر في جامعة الأحفاد بالعاصمة الخرطوم قبل قليل اليوم السبت الموافق 2 مارس 2019 ، وسط هتافات تطالب برحيل نظام البشير في السودان. واكد مراسل سودان نيوز 365 ان المئات من طالبات جامعة الأحفاد للبنات خرجن مطالبة برحيل النظام وضد الاعتقالات والقمع المفرط تجاه المتظاهرين . وجاءت مظاهرة طالبات جامعة الأحفاد بعد أن جرى تنسيقها عبر وسائل التواصل الفوري وعبر قروبات الجامعة المختلفة استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين. وقال مراسل اخبار الخليج 365 إن الطالبات احتشدن بالجامعة وخرجن الي الشارع وهتفن بشعارات تطالب باسقاط النظام ورحيله .

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