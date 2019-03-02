مهندس سوداني يدخل موسوعة غينيس العالمية بهذا العمل..

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
دخل المهندس السوداني فادي موسى المقيم بالسعودية موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتصميمه لبرنامج هاكاثون الحج (Hackathon) والذي صممه بهدف تقديم خدمات لحجاج بيت الله الحرام وهو حدث يجتمع فيه مبرمجو الكمبيوتر ومديري المشاريع وغيرهم لتطوير البرمجيات.
فيتشاركون بشكل مكثف في تطوير مشاريع برمجية (سوفت وير) ويستمر لمدة زمنية محددة عادة من ثلاثة أيام إلى إسبوع لاستقطاب العقول الرائدة لإنتاج وتطوير برمجيات وتقنيات لتقديم حلول الحلول المتكاملة .
الجدير بالذكر، أن المهندس فادي موسى فاز وسط (2950) مشارك من (50) دولة حول العالم في منافسة عالية جدا بطرح حيث ساهم فادي في كسرة الرقم القياسي العالمي لـ(لهاكاثون) ودخوله موسوعة جنيس العالميه كأكبر تجمع (هاكاثوني) في العالم حتي تاريخه،
ووبحسب صحيفة السوداني، شاركت لجنة تحكيم عالية المستوى من ذوي الخبرات من شركه جوجل وأبل لتقيم وتزكية البرمجيات المائة الأوائل من الألف برنامج ودخولهم في موسوعة جنيس العالمية .
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