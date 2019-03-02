كريمات التفتيح تجبر فنان شهير لارتداء (القفازات) .!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اضطر فنان شاب أثار الجدل مؤخراً لارتداء قفازات في يديه أثناء إحيائه حفلاً جماهيرياً بإحدى الصالات نسبة لتشوههما بسبب كريمات (الفسخ) ليصبح شكلها غريباً . وتعود التفاصيل تعاقد مدير أعمال الفنان لإحياء حفل جماهيري خاص بأحد (قروبات الفيسبوك) في إحدى الصالات الخرطومية الشهيرة، وعندما حان الموعد المحدد للحفل أرد الفنان إلغاء الحفل نسبة لتشوه يديه بسبب الكريمات بصورة محرجة . فنصحه أحد أصدقائه المقربين بارتداء قفازات مقاربة للون الزي الذي سيرتديه لينظر إليها مجرد (لوك) جديد، بالفعل وبحسب صحيفة السوداني نفذ الفنان وصية صديقه وأحيا الحفل وهو مرتدياً قفازاته وسط دهشة معجبيه في الحفل.

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