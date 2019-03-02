المريخ يضم لغرفته الصيني وسليم محمد

الخليج 365 : قام نادي المريخ بضم اللاعبين سليم محمد نجم الامل عطبرة ولاعب الهلال السابق ومتوسط ميدان الاهلي الخرطوم عماد الصيني لقيدهما في كشوفات الفريق خلال فترة الانتقالات التي تعقد في مارس الحالي.

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