أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم السبت الموافق2مارس2019

الخليج 365 : متوسط اسعار العملات في السودانفي السوق السوداء (نقدا ) اليوم السبت 02\03\2019م (وقت نشر الخبر ) سعر صرف الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان الدولار الامريكي55.00 جنيهالريال السعودي16.00 جنيهاًالدرهم الاماراتي17.50 جنيهااليورو65.00 جنيهالجنيه الاسترليني76.11 جنيهالجنية المصري3.07 جنيهالريال القطري16.30 جنيه

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