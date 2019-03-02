خمسيني يفاجئ زوجته بـ(قفة فرح).. وأبناؤه يحتفون بها

احتفى ثلاثة أبناء بمراحل تعليمية مختلفة بـ(قفة فرح) التي قدمها والدهم الخمسيني المقيم بالمملكة العربية السعودية، لوالدتهم، وذلك بمناسبة عيد ميلادها، الذي صادف أمس الأول، وقال أحمد أحد الأبناء الثلاثة إن والدهم لم يخبرهم بالأمر وتفاجأوا بمندوب إحدى الشركات المتخصصة في هذا الأمر، وعندما وصلهم وجدوا أن الهدية مرسلة لوالدتهم وتضم مبلغ خمسمائة ريال وكريمات مختلفة وساعة يد وعدداً مقدراً من الشكولاتة، وأضاف أحمد حسب صحيفة آخر لحظة، أنهم احتفوا بالهدية في كافة مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الأهل والأصدقاء، خاصة وأن هذا الأمر نادر الحدوث، فأغلب الرجال السودانيين عندما يكبرون لا يعبرون عن حبهم، ويكتفون بتقديم الهدايا للأبناء فقط، وفي حال أراد إهداء زوجته شيئاً فإنه يكتفي بـ(ثوب توتل).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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