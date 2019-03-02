العثور على توأم حديثي الولادة داخل مكب نفايات

التاريخ: 02-مارس-2019 فى : حوادث 317 مشاهدة عثر سائق عربة صرف صحي على جثتي توأم حديثي الولادة داخل مكب الأوساخ بمنطقة مايو جنوب الخرطوم، حيث تلقت شرطة حي النصر جنوب الخرطوم، بلاغاً من سائق عربة صرف صحي أفاد في مضمونه حسب صحيفة آخر لحظة بأنه عثر على التوأم داخل مكب للنفايات وقام بإسعافهما إلى المستشفى، لكنهما فارقا الحياة بسبب الأوساخ والفضلات التي تم رميها بالمكب، وقامت الشرطة بكافة الإجراءات اللازمة وتدوين بلاغ بالحادثة في مواجهة مجهول. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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