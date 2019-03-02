وقفة احتجاجية امام مقر الاتحاد الاوربى ببروكسل نهار اليوم

ينفذ اليوم السبت ، السودانيون بدول غرب اوربا ، وقفة احتجاجية امام مقر الاتحاد الاوربى ببروكسل عاصمة بلجيكا ، تاييدا للحراك الشعبى ،وتنددا باعمال القتل والتعذيب والاعتقال التى تقوم بها السلطات ضد المتظاهرين السلميين ، والمطالبه بتشديد العقوبات على نظام الخرطوم.

واعلن تجمع المهنيين علي صفحتها بالفيسبوك ان الوقفة الاحتجاجية يشارك فيها سودانيون من مدينة اوربية ، تشمل الجاليات السودانية ، منظمات المجتمع المدنى السودانى ، الاحزاب ، وكل الناشطين السودانيين فى دول غرب اوروبا.

وحسب الدعوات المقدمة أن المحتجين سيسلمون مذكرة للاتحاد الاوروبى ، تحوى حزمة من المطالب ، على رأسها وقف دعم الاتحاد الاوربى لنظام الخرطوم ، ومنع النظام من استخدام حالة الطوارئ ضد المتظاهرين ، ومراجعة اتفاق وتعاون الاتحاد مع الحكومة السودانية بشان الهجرة الغير شرعية الى جانب دعم السودانيين فى نضالهم من اجل التحرر من الديكتاتورية التى دامت ثلاثة عقود.