وقفة احتجاجية امام مقر الاتحاد الاوربى ببروكسل نهار اليوم

واعلن تجمع المهنيين علي صفحتها بالفيسبوك ان الوقفة الاحتجاجية يشارك فيها سودانيون من مدينة اوربية ، تشمل الجاليات السودانية ، منظمات المجتمع المدنى السودانى ، الاحزاب ، وكل الناشطين السودانيين فى دول غرب اوروبا.
وحسب الدعوات المقدمة أن المحتجين سيسلمون مذكرة للاتحاد الاوروبى ، تحوى حزمة من المطالب ، على رأسها وقف دعم الاتحاد الاوربى لنظام الخرطوم ، ومنع النظام من استخدام حالة الطوارئ ضد المتظاهرين ، ومراجعة اتفاق وتعاون الاتحاد مع الحكومة السودانية بشان الهجرة الغير شرعية الى جانب دعم السودانيين فى نضالهم من اجل التحرر من الديكتاتورية التى دامت ثلاثة عقود.
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